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Экономика

В ОЭЗ "Липецк" реализуют 7 новых проектов с объемом вложений 30 млрд рублей

16:5720.06.2017
(обновлено: 16:58 20.06.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗдание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке. Архивное фотоЗдание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Семь проектов с общим объемом инвестиций порядка 30 миллиардов рублей будут реализованы в ОЭЗ "Липецк", сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Пересечение улиц Фрунзе и Первомайской в Липецке. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Американская Kemin Industries открыла завод в ОЭЗ "Липецк"

Речь, в частности, идет о российско-французском проекте строительства семенного завода, австрийском проекте строительства завода по производству опалубочных систем для строительной промышленности. Кроме того, ООО "Липецкий центр обработки данных" вложит более 5 миллиардов рублей в строительство нового центра обработки и хранения данных, липецкий комбинат упаковочных материалов "ЛИНПАК" планирует инвестировать 5 миллиардов рублей в строительство завода по производству широкого спектра полиграфической продукции технического назначения и упаковочных материалов. На новом предприятии будут созданы 280 рабочих мест.

"Проект имеет принципиальное значение для молочной промышленности и производства соков в силу монополизированности производства асептической картонной упаковки иностранными корпорациями. Создаваемое предприятие станет первым полностью российским производством, которое сможет в больших объемах производить востребованную на рынке асептическую картонную упаковку для молока и соков. Проект "ЛИНПАК" позволит впервые на международном рынке начать значимый экспорт российской полиграфической продукции в страны Восточной Европы, в том числе, инновационных упаковочных материалов с высокими экологическими свойствами", — говорится в сообщении.

Российская компания ООО "Рустарк" создаст на площадке ОЭЗ "Липецк" предприятие по глубокой переработке зерновых культур с объемом инвестиций — 14,3 миллиарда рублей. Новый завод позволит укрепить проводимую в Липецкой области политику по снижению рисков продовольственной безопасности, доли импорта европейских товаров и увеличению экспорта российских товаров. Производство обеспечит рабочими местами 257 человек.

Города России. Липецк. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Липецкой области индекс промпроизводства вырос на 4,3% в 2017 году

Еще одним инвестпроектом станет завод по производству средств защиты растений ООО "Шанс Энтерпрайз". Общий объем инвестиций составит 3,3 миллиарда рублей. Концентрация научно-технических кадров и привлечение опыта передовых научно-исследовательских центров позволит создавать конкурентную продукцию на мировом рынке и способствовать политике импортозамещения.

Итальянская компания ООО "АЛУ-ПРО", являющаяся одним из первых резидентов ОЭЗ "Липецк", запустит новое производство комплектующих и аксессуаров, которые используются при изготовлении свето-прозрачных конструкций.

Глава региона Олег Королев считает, что динамичное развитие липецкой промышленной площадки стало результатом продуманной государственной политики на федеральном уровне, свидетельством эффективности проекта создания ОЭЗ на территории Липецкой области.

"Создание благоприятного инвестиционного климата, атмосферы доверия сегодня является одной из самых важных задач в работе власти всех уровней", — отметил Олег Королев.

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