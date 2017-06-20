В России оборот ритейла в мае рос второй месяц подряд после двух лет спада

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Оборот розничной торговли в РФ в январе-мае 2017 года сократился на 0,8% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,459 триллиона рублей; в мае продажи увеличились на 0,7% по сравнению с маем прошлого года и составили 2,38 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

Кроме того, статистическая служба изменила оценку динамики оборота ритейла в апреле "за счет уточнения респондентами ранее представленной информации". Ранее Росстат сообщал, что в апреле динамика показателя в годовом выражении была нулевой. Теперь ведомство фиксирует рост оборота в апреле на 0,1%.

Таким образом, оборот ритейла в мае растет уже два месяца подряд после 27 месяцев падения — показатель показывал отрицательную динамику с января 2015 года. По сравнению с апрелем текущего года оборот в мае увеличился на 1,8%.

Росстат также уточнил данные по динамике розничных продаж в январе-марте. Сокращение показателя в январе оценивалось в 2,3%, в феврале — в 2,8%, в марте — в 0,4%. Согласно обновленным данным, падение оборота в январе составило 2,1%, в феврале — 2,6%, в марте — 0,2%.

В мае оборот розничной торговли на 93,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 6,3%. В мае прошлого года эти доли составляли 93% и 7% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в мае удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,5%, доля непродовольственных товаров — 51,5% (в мае прошлого года — 49% и 51% соответственно).