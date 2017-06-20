В России задолженность по зарплате снизилась за май до 3,3 миллиарда рублей

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в РФ на 1 июня снизилась на 517 миллионов рублей, или на 13,4% по сравнению с показателем на 1 мая и составила 3,331 миллиарда рублей, сообщает Росстат.

В апреле, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ увеличилась на 5,9% — до 3,848 миллиарда рублей.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 июня составила 3,262 миллиарда рублей, или 97,9% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 мая она снизилась на 535 миллионов рублей (на 14,1%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 69 миллионов рублей, увеличившись по сравнению с 1 мая на 18 миллионов рублей, или на 35,5%. В том числе задолженность из федерального бюджета составила 25 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с 1 мая на 23 миллиона рублей (в 14 раз), бюджетов регионов РФ — 42 миллиона рублей (снижение на 2 миллиона рублей, или на 6,4%), местных бюджетов – 2 миллиона рублей (снижение на 2,5 миллиона рублей, или в 2 раза).