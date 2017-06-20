Forbes рассказал, почему США будет трудно ужесточить санкции против России

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сенат США вряд ли введет полномасштабные санкции против России, однако ограничения, предлагаемые законодателями, лишат Дональда Трампа возможности запустить "перезагрузку" отношений с Москвой, пишет колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза.

По словам журналиста, одним из важнейших пунктов документа является возможность запрета инвестировать в активы российских компаний, чьи руководители находятся под санкциями. Эта мера упоминается и в санкциях от 2014 года: в теории и президент США, и минфин могут запретить такие инвестиции, однако на практике ни казначейство, ни экс-президент Барак Обама и нынешний глава государства Дональд Трамп к этому не прибегали.

"Угроза" кроется в формулировке — покупка российских облигаций окажется под запретом, если Минфин, Госдеп и директор Нацразведки согласятся считать такие вложения "финансовой поддержкой, добавляет Рапоза.

Решение по санкциям выносит исполнительная ветвь власти, в данном случае Управление Минфина по контролю за иностранными активами. Но решение об их отмене в новой версии законопроекта останется за сенатом, если на это согласится Палата представителей. Президент, вероятнее всего, откажется от такой формулировки. Этот шаг спровоцирует противостояние Белого дома и конгресса по поводу политики в отношении России.

В то же время, подчеркивает Рапоза, законопроект принят большинством сенаторов (98 голосов против 2 — ред.), поэтому он сможет преодолеть президентское вето. Иными словами, санкции будут ужесточены, вопрос в том, насколько.

По словам партнера международной адвокатской конторы Dorsey & Whitney Лэрри Уорда, новые ограничения против Москвы похожи на программу санкций против Ирана. В ней США могли наказать любую иностранную компанию, работавшую в иранском нефтяном секторе, если размер ее инвестиций превышает определенный порог.

"Нынешняя программа (санкций) затрагивает инвестиции в исключительных случаях. Если ваша деятельность не подпадает под эти категории, ограничений нет", — считает юрист.

Сенат готовится ужесточить санкции, но изменения не будут радикальными, соглашается Кеннет Рапоза.

"Полномасштабные санкции будет трудно ввести, учитывая, как много американских компаний работают в России. Например, Boeing или Microsoft. Россия может отплатить той же монетой", — резюмирует обозреватель издания.

Ранее республиканское большинство палаты представителей притормозило голосование по антироссийским санкциям, которые ранее одобрил сенат, и отправило законопроект на рассмотрение комитета по международным делам.