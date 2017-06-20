В Госдуму внесли законопроект о новой конструкции "бюджетных правил"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на снижение влияния конъюнктуры рынка энергоносителей на макроэкономические параметры и состояние государственных финансов, установление количественных ограничений на основные бюджетные характеристики и обеспечение сбалансированности федерального бюджета, сообщается на сайте кабмина.

Документ, в частности, определяет предельный объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, который не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемого валютного курса, прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов и прогнозируемого объема расходов на обслуживание государственного долга.

При этом базовая цена на нефть, согласно законопроекту, устанавливается на уровне 40 долларов за баррель марки Urals в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года.

С учетом снижения цен на нефть и формирования структурно устойчивой в долгосрочном периоде цены на нефть, соответствующей базовой цене, заложенной в расчет доходов федерального бюджета на 2017–2019 годы в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития РФ, также предлагается отменить положения Бюджетного кодекса РФ, касающиеся нормативной величины Резервного фонда.

Предусмотренный в законопроекте способ определения предельных расходов ограничивает базовый уровень заимствований объемом расходов по обслуживанию долга. Это позволит обеспечить устойчивую динамику государственного долга по отношению к ВВП.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 15 июня.