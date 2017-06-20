Рубль обновил многомесячные минимумы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль днем во вторник снижается против доллара и евро на фоне падения рынка нефти к минимумам с осени.

Уровень в 60 рублей за доллар станет первым препятствием для дальнейшего роста американской валюты, нефть продолжит задавать тон динамике рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.27 мск рос на 75 копеек, до 59,19 рубля, курс евро — на 80 копеек, до 65,98 рубля. Ранее во вторник американская валюта поднималась до 59,255 рубля, впервые с марта, европейская – до 66,1375 рубля, впервые с декабря.

Рубль под давлением

Курс рубля днем снижался к доллару и к евро, не сумев продолжить коррекцию вверх, обозначенную в начале торгов утром.

Поводом для начала снижения стала публикация информации о том, что Федеральное казначейство РФ намерено в 2017 году закупить для текущих нужд бюджета валюту на 2-3 миллиарда долларов, приобретая ежемесячно по 200-300 миллионов долларов. Эти покупки идут в дополнение к покупкам валюты Минфином в резервы, поясняют эксперты.

Цена на нефть также надавили на курс рубля днем. Стоимость марки Brent не смогла закрепиться на уровне 47 долларов за баррель и провалилась ниже 46 долларов — впервые с осени.

Инвесторы по-прежнему сосредоточены на постоянных признаках роста предложения "черного золота", которые подрывают усилия стран ОПЕК и других государств (ОПЕК+) по выполнению соглашения о сокращении добычи нефти.

В итоге доллар и евро днем росли на 1,2-1,3% к рублю в район максимумов с марта и декабря 2016 года соответственно. Рублевая цена нефти сползла к отметке 2,7 тысячи рублей за баррель.

Доллар может зайти выше 60 рублей

Основной тон рублю задает нефть, пославшая сигнал керри-трейдерам к смене стратегии, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Рубль долгое время был переоценен (прежде всего к нефти – ред.). Однако ЦБ РФ дал сигнал о смягчении политики, что не в пользу рублевого керри-трейда. Вот и решили игроки уйти в валюту, чтобы затем перезайти в рубль на других уровнях", — рассуждает он.

"Видимо, при курсе 60 рублей за доллар стоит опять задуматься о покупке рублей. Впрочем, при дальнейшем падении нефти в направлении 40 долларов за баррель актуальным станет диапазон 60-61 рублей за доллар", — добавляет Кошелев.

Риски введения новых санкций стали поводом для активизации выхода керри-трейдер из рублевых активов, прежде всего, ОФЗ, считает Егор Сусин из Газпромбанка. "Рубль сейчас переоценен (прежде всего к нефти – ред.), и рост доллара в диапазон 60-62 рубля может его скорректировать", — полагает эксперт.