США
20.0620 июня15:04МСК
USD58.58+0.62
EUR65.32+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Рубль обновил многомесячные минимумы

Сюжет:
Динамика курса валют. Июнь 2017 (23)
14:5320.06.2017
01533
© Fotolia / KkolosovДеньги. Архивное фотоДеньги. Архивное фото
© Fotolia / Kkolosov

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль днем во вторник снижается против доллара и евро на фоне падения рынка нефти к минимумам с осени.

Уровень в 60 рублей за доллар станет первым препятствием для дальнейшего роста американской валюты, нефть продолжит задавать тон динамике рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Нефтяная платформа и танкер в Северном море. Архивное фото
© Fotolia / DJ
Цена на нефть Brent впервые с 29 ноября упала ниже $46 за баррель

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.27 мск рос на 75 копеек, до 59,19 рубля, курс евро — на 80 копеек, до 65,98 рубля. Ранее во вторник американская валюта поднималась до 59,255 рубля, впервые с марта, европейская – до 66,1375 рубля, впервые с декабря.

Рубль под давлением

Курс рубля днем снижался к доллару и к евро, не сумев продолжить коррекцию вверх, обозначенную в начале торгов утром.

Поводом для начала снижения стала публикация информации о том, что Федеральное казначейство РФ намерено в 2017 году закупить для текущих нужд бюджета валюту на 2-3 миллиарда долларов, приобретая ежемесячно по 200-300 миллионов долларов. Эти покупки идут в дополнение к покупкам валюты Минфином в резервы, поясняют эксперты.

Цена на нефть также надавили на курс рубля днем. Стоимость марки Brent не смогла закрепиться на уровне 47 долларов за баррель и провалилась ниже 46 долларов — впервые с осени.

Инвесторы по-прежнему сосредоточены на постоянных признаках роста предложения "черного золота", которые подрывают усилия стран ОПЕК и других государств (ОПЕК+) по выполнению соглашения о сокращении добычи нефти.

В итоге доллар и евро днем росли на 1,2-1,3% к рублю в район максимумов с марта и декабря 2016 года соответственно. Рублевая цена нефти сползла к отметке 2,7 тысячи рублей за баррель.

Доллар может зайти выше 60 рублей

Основной тон рублю задает нефть, пославшая сигнал керри-трейдерам к смене стратегии, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Рубль долгое время был переоценен (прежде всего к нефти – ред.). Однако ЦБ РФ дал сигнал о смягчении политики, что не в пользу рублевого керри-трейда. Вот и решили игроки уйти в валюту, чтобы затем перезайти в рубль на других уровнях", — рассуждает он.

"Видимо, при курсе 60 рублей за доллар стоит опять задуматься о покупке рублей. Впрочем, при дальнейшем падении нефти в направлении 40 долларов за баррель актуальным станет диапазон 60-61 рублей за доллар", — добавляет Кошелев.

Риски введения новых санкций стали поводом для активизации выхода керри-трейдер из рублевых активов, прежде всего, ОФЗ, считает Егор Сусин из Газпромбанка. "Рубль сейчас переоценен (прежде всего к нефти – ред.), и рост доллара в диапазон 60-62 рубля может его скорректировать", — полагает эксперт.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена