Строительная отрасль Кубани показала рост в 12,3% с начала 2017 года

КРАСНОДАР, 20 июн — РИА Новости. Темп роста строительной отрасли Кубани с начала года составил 12,3% к уровню 2016 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

"Несмотря на мнение скептиков, наведение жесткого порядка в строительной сфере не привело к обвалу жилищного рынка. В этом году строительная отрасль демонстрирует уверенный рост. С января он составил 12,3% к уровню прошлого года", – отметил Кондратьев. Он добавил, что положительные результаты стали возможны благодаря совместной работе строительного сектора и представителей краевой власти.

Губернатор также подчеркнул, что власти региона ставят задачу не только повысить доступность жилья, но и формировать комфортную среду проживания.

По вводу жилья Краснодарский край занимает второе место в стране после Московской области.

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