Цена на нефть Brent впервые с 29 ноября упала ниже $46 за баррель

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent обновила более чем полугодовой минимум, впервые с 29 ноября прошлого года опустившись ниже 46 долларов за баррель на опасениях глобального переизбытка сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.59 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,60% — до 46,16 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она достигала отметки в 45,89 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 1,67% — до 43,69 доллара за баррель.

Беспокойство трейдеров вызвали данные о возобновлении добычи в Ливии на двух месторождениях после сделки с Wintershall AG, что позволило стране добыть максимальное количество нефти за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг.

"Инвесторы продолжат сокращать позиции, пока не произойдет существенное снижение запасов. Кажется, участники рынка испытывают решимость Саудовской Аравии и России к тому, чтобы принять все необходимые меры для сокращения глобальных запасов нефти", — передает агентство мнение аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Ливия, наряду с Нигерией, не участвует в соглашении.