Россельхознадзор рассказал об ограничениях на поставки белорусских товаров

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россельхознадзор с 22 июня вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции двух предприятий Белоруссии — "Лунинецкого молочного завода" и Браславского филиала "Глубокского молочно-консервного комбината", — говорится в сообщении службы.

Решение было принято "в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС". В то же время с 21 июня отменяются временные ограничения на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с четырех предприятий Минской области — "Столбцовского мясоконсервного комбината", "Минского мясокомбината", "Слуцкого мясокомбината" и агрокомбината "Несвижский".

Такое решение было принято, в частности, на основании анализа материалов, а также гарантий, представленных департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии по факту расследования причин выявления нарушений требований Евразийского экономического союза и РФ.