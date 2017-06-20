Как заработать на криптовалюте: стоит ли вкладывать в биткоины

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Криптовалюту в последнее время обсуждают все активнее, несмотря на то, что в России, как и в большинстве стран, она не считается платежным средством и не имеет никакого статуса. На прошлой неделе интерес к теме подогрел мощный скачок курса криптовалюты — биткоин подорожал до 3000 долларов. Впрочем, уже через четыре дня он обвалился более чем на 20%, потеряв восемь миллиардов долларов рыночной стоимости.

Биткоин — лишь одна из многочисленных криптовалют, базирующихся на технологии блокчейн, которой пророчат большое будущее во многих отраслях. Будучи децентрализованной базой данных, она обеспечивает безопасность и прозрачность операций и избавляет от необходимости обращаться при совершении сделок к посредникам, таким как банки или нотариусы. Пока экономисты, инвесторы и банкиры обсуждают перспективы блокчейна, все больше обывателей волнуют сами биткоины — можно ли купить криптовалюту, как и где это сделать, и получится ли, вложившись в виртуальную валюту, увеличить количество реальных денег в кошельке.

Зарубежные площадки

Пока статус биткоина в России не определен, его использование не разрешено, но и не запрещено. А значит, частные лица могут продавать, покупать, хранить криптовалюту, в общем — распоряжаться ею по своему усмотрению. Другое дело, что в отсутствие правой практики и регулирования биткоины нельзя официально потратить. Впрочем, это можно сделать на зарубежных онлайн-площадках.

Таких, по данным ресурса 99bitcoins, более чем достаточно. Биткоины, принимает, например WordPress — популярный движок для создания блогов, ими можно расплатиться в онлайн-магазинах Microsoft за контент для Xbox и Windows или на сайте поиска и бронирования авиабилетов и отелей Cheapair.com.

Как происходит оплата? "Продавец указывает номер своего биткоин-кошелька — также как и при использовании электронных кошельков, и биткоины переводятся между кошельками", — объясняет блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов.

Эксперты, впрочем, отмечают: как средство оплаты биткоины не так популярны — в основном из-за того, что пока их принимают немногие продавцы. Соответственно, и аудитория биткоин-сервисов достаточно мала. Сейчас криптовалюту используют в основном для инвестиции.

Высокорискованные инвестиции

Рынок криптовалют растет как на дрожжах. По данным Coinmarketcap, ежедневный объем торгов на биткоин-биржах достигает 112 миллиардов долларов, причем доля биткоина в нем занимает около 38%. На пятки ему наступают альтернативные криптовалюты, такие как Etherium, Ripple и LiteCoin — после биткоина они самые популярные и самые большие по капитализации.

Стать хозяином "биткоинов" (назовем так любые криптовалюты) частное лицо может достаточно быстро. Для этого есть криптовалютные биржи — их более 170. Из тех, что входят в топ-10 и поддерживают русский язык, — BTC-e, LiveCoin, LocalBoitCoins, Cex.io и IndaCoins.

"Нужно зарегистрироваться на бирже, завести туда какую-то часть своих денег и осуществить обмен. Это дело двух минут", — поясняет Смирнов. По его словам, там же биткоины всегда можно продать и, если все сделано правильно, получить серьезную прибыль.

© AP Photo / Kin Cheung Сотрудник биткоин-биржи в Гонконге © AP Photo / Kin Cheung Сотрудник биткоин-биржи в Гонконге

При этом, конечно, стоит помнить о том, что для инвестиций это достаточно рискованный инструмент — на рынке биткоинов слишком высокая волатильность, которая вызвана и довольно небольшим количеством частных инвесторов, и правовыми проблемами.

Курс на легализацию

Недавний бурный рост биткоина до 3000 долларов наблюдатели связывают с началом процесса легализации и притоком частных инвесторов на этот рынок.

"А по мере того, что все больше государств стремятся включить биткоин в юридическую повестку, в дальнейшем можно ждать еще большего роста стоимости криптовалюты, 3000 долларов — это не предел ", — уверен Смирнов.

Значимым фактором роста эксперт считает вступивший в силу в Японии закон о государственном регулировании биткоина — с 1 апреля биткоины и криптовалюты наделили статусом платежных средств. Как следствие — на них возник большой спрос со стороны инвесторов из Азии. С июля этого года статус денег биткоины получат в Австралии.

В России же пока не разобрались, что делать с биткоинами. Центробанк, например, предлагает считать криптовалюту цифровым товаром и облагать налогом. Есть также планы по созданию государственной виртуальной валюты — крипторубля. Предполагается, что безопасность его оборота будет обеспечивать государство.

В любом случае чем активнее будет идти признание криптовалюты и ее регулирование, тем менее резкими будут колебания курса, объясняют эксперты.

Сколько нужно денег

Покупка биткоинов на бирже, как и любые другие инвестиции, имеет смысл, когда есть свободные средства, и в достаточно большом количестве. На момент написания статьи стоимость одного биткоина — около 2600 долларов (150 000 рублей).

Впрочем, если есть желание вложить в биткоины лишние, например, 20-30 тысяч рублей, — оно вполне осуществимо: биткоин делится на любое количество дробных единиц, поэтому можно купить и его доли.

Если сумма невелика, можно присмотреться к альтернативам — они дешевле, но с точки зрения курса выше и их волатильность. Например, тот же Etherium (сейчас стоит порядка 370 долларов) за этот год совершил скачок в несколько тысяч процентов — с трех долларов до 370 долларов.

Ряд экспертов, впрочем, сомневаются в целесообразности покупки биткоинов в России. "Если деньги есть, можно их купить, но я не вижу возможности их потратить", — считает гендиректор краудинвестинговой платформы "Город займов" Юлиан Лазовский. Покупку биткоинов обывателям он предлагает рассматривать как некую игру, особенно если речь идет о небольшой сумме.

Глава ассоциации "Финтех" Сергей Солонин на ПМЭФ предположил, что криптовалюты сейчас переживают хайп-цикл: бурно растут на ожиданиях, но потом их ждет резкое падение. Апологеты криптовалют, впрочем, уверены, что пузырь биткоина если и есть, то только формируется, а значит, валюте еще есть куда расти.