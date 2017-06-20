МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Иностранные инвесторы проявляют огромный интерес к размещаемым евробондам РФ, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Минфин России планирует во вторник разместить два транша евробондов в долларах на 10 и 30 лет. Ориентир доходности по 10-летним бумагам — около 4,25%, по 30-летним – около 5,25%, спрос приближается к 6 миллиардам долларов, сообщал ранее во вторник источник в банковских кругах. Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".

Отвечая на вопрос журналистов, проявили ли иностранные инвесторы интерес к выпуску суверенных евробондов РФ, Костин сказал: "Не то слово".

"Огромный интерес", — добавил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.