Источник: спрос на российские евробонды приближается к $6 млрд

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минфин России в рамках размещения суверенных евробондов установил новый ориентир доходности по 10-летним бумагам в размере около 4,25%, по 30-летним – около 5,25%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, спрос на евробонды России приближается к 6 миллиардам долларов.

Минфин планирует во вторник разместить два транша евробондов в долларах на 10 и 30 лет. Первоначальный ориентир доходности 10-летнего транша составлял 4,25-4,5%, 30-летнего — 5,25-5,5%. Организатором выступает "ВТБ Капитал".

В Минфине России в понедельник подтвердили начало размещения еврооблигаций.