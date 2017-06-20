В ВИМ-Авиа заявили, что компания стабилизировала ситуацию с графиком

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. "ВИМ-Авиа" полностью стабилизировала ситуацию с графиком полетов и выполняет рейсы вовремя, массовых задержек больше нет, заявил РИА Новость представитель перевозчика.
"В данный момент ситуация с задержками рейсов, вызвавшая некоторый резонанс в средствах массовой информации, полностью стабилизировалась. Рейсы выполняются вовремя, флот авиакомпании и экипажи задействованы полностью", — заявил представитель авиакомпании.
Ранее во вторник Приволжская транспортная прокуратура возбудила административное дело против "ВИМ-Авиа" за задержки авиарейсов. Было установлено, что с 28 мая по 12 июня "ВИМ-Авиа" допустила 173 задержки рейсов более чем на 2 часа, из них 52 регулярных рейса и 121 чартерный.
Вместе с тем глава Ростуризма Олег Сафонов во вторник заявил, что задержки рейсов у "ВИМ-Авиа" уже практически отсутствуют.