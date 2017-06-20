В ВИМ-Авиа заявили, что компания стабилизировала ситуацию с графиком

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. "ВИМ-Авиа" полностью стабилизировала ситуацию с графиком полетов и выполняет рейсы вовремя, массовых задержек больше нет, заявил РИА Новость представитель перевозчика.

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживала рейсы. Перевозчик объяснял это поздним прибытием самолетов с техобслуживания. Чтобы стабилизировать ситуацию, компания сократила чартерную программу рейсов. Глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что перевозчик не рассчитал своих возможностей, более чем втрое нарастив пассажиропоток за первые пять месяцев 2017 года. При этом правительство РФ взаимодействует с авиакомпанией и рассчитывает, что она справится с проблемами, говорил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"В данный момент ситуация с задержками рейсов, вызвавшая некоторый резонанс в средствах массовой информации, полностью стабилизировалась. Рейсы выполняются вовремя, флот авиакомпании и экипажи задействованы полностью", — заявил представитель авиакомпании.

Ранее во вторник Приволжская транспортная прокуратура возбудила административное дело против "ВИМ-Авиа" за задержки авиарейсов. Было установлено, что с 28 мая по 12 июня "ВИМ-Авиа" допустила 173 задержки рейсов более чем на 2 часа, из них 52 регулярных рейса и 121 чартерный.

Вместе с тем глава Ростуризма Олег Сафонов во вторник заявил, что задержки рейсов у "ВИМ-Авиа" уже практически отсутствуют.