Россельхознадзор ограничил ввоз свиней из Карагандинской области

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россельхознадзор с 16 июня ввел временные ограничения на ввоз из Карагандинской области Казахстана всех видов жвачных животных, свиней, а также их генетического материала и животноводческой продукции, не обработанной должным образом, из-за вспышки пастереллеза, говорится в сообщении ведомства.

"В связи со сложной эпизоотической обстановкой на территории Казахстана и подтверждением вспышки пастереллеза Россельхознадзор с 16 июня 2017 года ввел временные ограничения на ввоз с территории Карагандинской области Республики Казахстан в Россию всех видов жвачных животных, свиней, а также их генетического материала и животноводческой продукции, полученной от указанных видов животных, не прошедшей термической обработки при температуре 72°С в течение не менее 30 минут", — говорится в сообщении.

Пастереллез — инфекционное заболевание, возникающее из-за снижения естественной сопротивляемости организма животных к возбудителям инфекции.