ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Новые санкции США против России могут негативно сказаться на торговых контрактах других стран, заявил сенатор законодательного собрания штата Виргиния Ричард Блэк.

"Я думаю, есть дополнительное беспокойство со стороны Европы о том, что США не должны иметь возможность в одностороннем порядке вводить санкции, которые затем препятствуют договорным отношениям стран во всем мире, я согласен с этим", — сказал Блэк.

Сенат США в прошлый четверг одобрил законопроект по расширению санкций против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность применения санкций против лиц, намеренных вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов рыночной стоимостью более 5 миллионов долларов за год, или 1 миллиона долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.