"Лукойл" стал одним из основных победителей тендера в Мексике

МЕХИКО, 20 июн – РИА Новости. Компании из Европы получили право на разработку большей части нефтегазовых участков, выставленных в понедельник на торги Мексикой, среди победителей — российский "Лукойл" и компания бизнесмена Михаила Фридмана DEA Deutsche.

Всего за право разработки 15 нефтяных блоков на мелководье Мексиканского залива, расположенных в нефтяных провинциях Тампико-Мисантла, Веракрус и Куэнкас-дел-Сурэсте, боролись 26 компаний из 15 стран. В итоге десять блоков было разыграно, на оставшиеся пять претендентов не нашлось.

Как сообщил министр энергетики Мексики Педро Хоакин Колдуэлл, Мексика рассчитывает на инвестиции по этим десяти блокам в размере 8,192 миллиарда долларов и создание 82 тысяч новых рабочих мест.

По его словам, европейские компании, в том числе из России, получат 60% участков этого раунда, на компании из Азии пришлось 11%, из Латинской Америки, в том числе Pemex, – 20%. Примечательно, что ни одна компания из США в итоге не выиграла эти торги, хотя и подавала заявки.

По словам Колдуэлла, максимальная суммарная добыча на этих десяти блоках составит 170 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день. В свою очередь, президент национальной комиссии по углеводородам Хуан Карлос Сепеда сообщил, что предварительный этап разработки месторождений, как ожидается, займет около 4 лет, и коммерческая добыча может начаться в течение 5-7 лет.

"Этот раунд был преимущественно газовым. Мексике нужен газ", — добавил он.

Победителем по блоку 2 стала консорциум немецкой DEA Deutsche Erdoel (принадлежит LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана) и мексиканской Pemex, который предложил размер роялти в 57,92%. Предложение "Лукойла" по этому блоку стало вторым.

Также право на разработку одного блока получил и российский "Лукойл", предложив максимально возможный размер роялти — 75%.

Как заявил РИА Новости глава представительства в Мексике LUKOIL International Павел Супрунов, компания оценивает объем инвестиций в разработку блока минимум в 50 миллионов долларов. "Пока речь идет об одной скважине, проект носит геологоразведочный характер, и о добыче пока речи нет. Мы оцениваем инвестиции в размере не менее 50 миллионов долларов", — сказал Супрунов. Он отметил, что точная дата начала работ пока не определена, но это будет после 2017 года.

Участок расположен в нефтяной провинции Куэнкас-дел-Сурэсте, площадь его составляет 521 квадратный километр.

Также право на разработку участков индивидуально или в составе консорциумов получили такие компании, как итальянская Eni, колумбийская Ecopetrol, подразделение шотландской Cairn Energy — Capricorn Energy, Citla, Pemex, Sierra Perote, Repsol, а также Shell и Total. Предквалификационный отбор также прошла дочерняя компания "Роснефти" RN-Shelf South, однако в итоге она не подала предложений для участия. О причинах отказа "Роснефти" от участия в конкурсе пока не известно.

Следующий раунд тендера состоится в июле.

Участие иностранцев и частного капитала в нефтяных тендерах стало возможным в результате идущей с конца 2013 года реформы энергетического сектора Мексики.