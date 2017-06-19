Медведев утвердил схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года

ГОРКИ, 19 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил генсхему размещения объектов электроэнергетики РФ до 2035 года.

"Из больших документов также я утвердил генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, она рассчитана до 2035 года. Это крупный, базовый документ", — сказал Медведев на встрече с вице-премьерами РФ.

Как говорится в генсхеме, опубликованной на сайте кабмина, установленная мощность электростанций зоны централизованного электроснабжения России на начало 2016 года составила 243,2 ГВт. Из них на долю атомных электростанций (АЭС) приходилось 11,2%, гидроэлектростанций (ГЭС) — 20,8%, ТЭС — 67,6%, на электростанциях, функционирующих на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — 0,4%.

В генсхеме долгосрочный прогноз развития отрасли представлен в двух вариантах — базовом и минимальном. Базовы вариант предполагает к 2035 году увеличение потребления электроэнергии в России до 1345,2 миллиарда кВт.ч, среднегодовой прирост потребления на уровне 1,3%. В минимальном варианте прогнозируется увеличение потребления до 1275,3 миллиарда кВт.ч, среднегодовой прирост потребления на уровне 1%.

Экспортные поставки электроэнергии на перспективу до 2035 года прогнозируются в базовом варианте на уровне 11,7 миллиарда кВт.ч, в минимальном варианте на уровне 10,7 миллиарда кВт.ч. Дополнительно рассматривается вариант увеличения экспорта электрической энергии до 50 миллиардов кВт.ч за счет расширения поставок по азиатскому направлению.

Суммарная установленная мощность электростанций к 2035 году составит при реализации базового варианта 264,1 ГВт (65% ТЭС, 20,6% — ГЭС, 13,4% — АЭС, 1% — ВИЭ), при реализации минимального варианта — 251,7 ГВт (65% ТЭС, 21,3% — ГЭС, 12,5% — АЭС, 1,1% — ВИЭ). Совокупный объем инвестиций в отрасль до 2035 года прогнозируется при базовом сценарии на уровне до 12,9 триллиона рублей (12,1 триллиона рублей на объекты генерации и 0,8 триллиона рублей на электросетевую инфраструктуру). При минимальном сценарии — до 11,1 триллиона рублей (10,3 триллиона рублей на генерацию и 0,8 триллиона рублей на электросети).