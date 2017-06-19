"Швабе" и Минздрав Киргизии подписали меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 19 июн — РИА новости. Меморандум о сотрудничестве с области высокотехнологичной медицины подписали российский холдинг "Швабе" и министерство здравоохранения Киргизии, сообщает пресс-служба "Швабе".

Согласно документу холдинг окажет содействие Киргизии в развитии высокотехнологичной медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях в рамках проекта организации Национального кардиохирургического центра, а также в реализации национальной программы цифровой трансформации "Таза Коом", которая создана в рамках стратегии устойчивого развития республики до 2040 года.

"В ходе взаимодействия "Швабе" применит накопленный опыт в области внедрения высоких технологий в медицинскую практику и, в частности, для продвижения на территории республики телемедицинских проектов. Это сотрудничество также во многом направлено на повышение выживаемости детей, что будет достигаться путем комплексного оснащения перинатальных центров высокотехнологичной техникой", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Пресс-служба холдинга напоминает, что "Швабе" совместно с российским разработчиком программного обеспечения "БАРС Груп" уже реализует телемедицинские проекты в ряде регионов страны — Курской, Тамбовской, Саратовской, Нижегородской, Томской и Воронежской областях, а также в республике Мордовия.