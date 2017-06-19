"Россети" обсуждают с Монголией создание трансграничной ЛЭП

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Возможности строительства трансграничной линии электропередачи 500 кВ, которая позволит обеспечить доступ к качественной электроэнергией российских и монгольских потребителей, обсудил на переговорах в Улан-Баторе генеральный директор компании "Россети" Олег Бударгин, сообщает пресс-служба российской компании.

В пресс-службе отметили, что Бударгин на переговорах с председателем Великого государственного Хурала (Парламента) Монголии Миеэгомбыном Энхболдом возглавлял делегацию парии "Единая Россия".

Как говорится в пресс-релизе, "Россети" предлагают маршрут ЛЭП, который может пройти из Хакасии через Республику Тыву в Монголию и позволит объединить изолированные энергорайоны страны в единую замкнутую энергосистему. Планируется, что ЛЭП затем "вернется" в Россию через Бурятию в Забайкальский край.

По мнению участников переговоров, реализация проекта позволит значительно снизить необходимые инвестиции в развитие энергосистем нескольких российских и целого ряда монгольских регионов, а также исключить ущерб экологии региона, который будет неизбежен при строительстве объектов гидрогенерации (плотин) на реке Селенге и ее притоках.

"Предлагаемая линия в будущем может стать частью Большого Азиатского энергокольца, что, с одной стороны, ещё больше повысит надежность электроснабжения потребителей, а, с другой, принесет дополнительный доход всем участникам проекта от развития производств на территориях", — отмечается в пресс-релизе.

По словам Бударгина, по прогнозам экспертов, к 2025 году потребление электроэнергии в мире вырастет на треть, а 75% этого прироста будет приходиться именно на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"По этой причине предпринимаемые Россией, Японией, Южной Кореей и Китаем усилия по созданию Большого Азиатского энергокольца должны принести быструю реальную отдачу. Российская сторона рассчитывает, что вскоре к четырем странам-участницам проекта присоединится и Монголия", — сообщается в пресс-релизе.