Кремль не видит угроз инвестклимату из-за спора АФК "Система" и "Роснефти"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Кремле считают неверным говорить о негативном влиянии на инвестклимат спора АФК "Система" и "Роснефти", это абсолютно судебная плоскость, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается спора "Роснефти" с АФК "Система", то он реализуется в судебной плоскости, и, конечно, президент никоим образом не может вмешиваться в этот процесс. Он осуществляется абсолютно в судебной плоскости и говорить о каком-то влиянии на инвестклимат было бы неверно",- сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли процесс ослабить интерес инвесторов к России.

Он отметил, что обе компании имеют свои позиции и отстаивают их в суде. "Если каких-то иных решений не будет найдено, то окончательный вердикт может вынести только суд. Это абсолютно нормальная мировая практика, в том числе и в мире предпринимательства",- добавил пресс-секретарь президента.