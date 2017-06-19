В Кремле отказались комментировать письмо АФК "Система"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о письме от независимых членов совета директоров АФК "Система" с просьбой урегулировать ситуацию с иском "Роснефти" к компании.

"Что касается (этого вопроса — ред.), то подобную, скажем так, служебную переписку мы традиционно не комментируем", — сказал Песков.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что независимые члены совета директоров АФК "Система" 15 июня направили Владимиру Путину письмо с просьбой обратить внимание на "тревожную ситуацию", связанную с иском "Роснефти" и ее дочерней "Башнефти" к АФК на 170,6 миллиарда рублей.

В мае "Роснефть" подала иск, обвинив АФК, владевшую "Башнефтью" до 2014 года, в нанесении ущерба при реорганизации компании. После подачи иска котировки акций АФК на Московской бирже обрушились на 37%, а ущерб акционеров "Системы" и ее структур в результате падения капитализации составил 143 миллиарда рублей, указывают члены совета директоров.