Самолет МС-21 совершил полет с убранными шасси

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Самолет МС-21-300 в понедельник выполнил полет по программе заводских доводочных испытаний с убранными шасси, сообщается в пресс-релизе корпорации "Иркут".

"Сегодня мы сделали важный шаг вперед: самолет МС-21 совершил полет, в котором проведена уборка и выпуск шасси. Это позволяет начать отработку новых, более сложных режимов летных испытаний", — заявил президент корпорации "Иркут" Олег Демченко, слова которого приводятся в релизе.

Отмечается, что делегация "Иркута" (в составе ОАК) во главе с Демченко принимает участие в авиасалоне в Ле Бурже. Основной задачей делегации на авиасалоне являются переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".

Первый полет МС-21 состоялся в конце мая с аэродрома Иркутского авиазавода. По оценке специалистов, летные испытания нового пассажирского лайнера прошли успешно. Второй полет состоялся 14 июня, в ходе него определялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность его систем. Третий полет в рамках летных испытаний прошел 15 июня.