На Казанской ТЭЦ-3 запустили новый энергоблок мощностью 405,6 МВт

КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. ТГК-16, входящая в группу компаний "ТАИФ" ввела в эксплуатацию энергоблок на Казанской ТЭЦ-3 мощностью 405,6 МВт, передает корреспондент РИА Новости.

Новый блок построен в рамках комплексной модернизации станции. Контракт на модернизацию Казанской ТЭЦ-3 ТГК-16 и дочерняя компания General Electric ООО "ДжиИ Рус" подписали в апреле 2014 года. Инвестиции в модернизацию ТЭЦ-3 составили 14 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор ОАО "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов.

Как пояснил президент Татарстана Рустам Минниханов, с вводом новой газотурбинной установки ТЭЦ-3 стала в два раза эффективнее других существующих в республике станций. Это способствует повышению надежности энергоснабжения потребителей Татарстана, а также конкурентоспособности республики на рынке электроэнергии.

После ввода нового энергоблока электрическая мощность ТЭЦ-3 возросла с 384,9 МВт до 789,6 МВт, тепловая мощность — с 1,9 тысячи Гкал/ч до 2,4 тысячи Гкал/ч, потенциал годовой выработка электроэнергии — с 1,3 миллиарда кВт.ч до 4,3 миллиарда кВт.ч.

Казанская ТЭЦ-3 была введена в эксплуатацию в 1968 году. До 2010 года организация входила в холдинг "Татэнерго", c 2010 года вошла в состав ТГК-16. ТЭЦ-3 обеспечивает тепловой и электрической энергией промышленные предприятия, в частности ОАО "Казаньоргсинтез", и жилой сектор Казани.

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