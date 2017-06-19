Компания Microsoft ответила на предупреждения ФАС

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Компания Microsoft будет продолжать действовать в рамках конкурентного законодательства, тесно взаимодействует с производителями антивирусного программного обеспечения в РФ и предприняла ряд шагов для рассмотрения их мнений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Microsoft в России Кристина Давыдова.

В понедельник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждения американской компании о недопустимости создания дискриминационных условий на рынке антивирусного ПО. Выявленные нарушения компания должна устранить в течение месяца.

"Microsoft подтверждает свою приверженность действовать в соответствии с законами о конкуренции. Мы плотно взаимодействуем с производителями антивирусов и предприняли ряд шагов для рассмотрения их отзывов. Мы рассмотрим информацию от ФАС и продолжим работу с "Лабораторией Касперского" и поставщиками антивирусного ПО, чтобы обеспечить безопасность наших пользователей", — сказала Давыдова.

ФАС также сообщила, что в ходе рассмотрения соответствующего дела установила обстоятельства, свидетельствующие о создании дискриминационных условий. Так, в частности, Microsoft ввел ограничения в форму и сроки уведомления пользователей антивирусного ПО сторонних производителей, блокировку антивирусного ПО сторонних производителей и активацию антивирусного ПО Windows Defender без надлежащего уведомления пользователей и получения их согласия.

Также служба выявила, что компания вводила усложненную процедуру обновлений установленного антивирусного ПО.

ФАС в середине ноября по жалобе "Лаборатории Касперского" возбудила дело в отношении Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке. В начале июня "Лаборатория Касперского" сообщила, что подала иск в Еврокомиссию (ЕК) и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) по поводу злоупотребления Microsoft доминированием на рынке операционных систем (ОС) и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз.