Мордовия вошла в десятку лучших регионов России по инновационному развитию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Мордовия вошла в десятку лучших регионов в ежегодном рейтинге инновационного развития, который составляют эксперты Высшей школы экономики, заняв восьмую позицию, сообщили в пресс-службе главы республики.

Первое место занял Татарстан, за ним следуют Москва и Санкт-Петербург. В топ-10 также вошли Нижегородская область, Башкортостан, Калужская область, Чувашия, Томская область и Красноярский край. Регионы оценивались по состоянию инновационного климата, научно-техническому потенциалу, результативности инновационной деятельности и качеству инновационной политики.

"По показателю "индекс инновационной деятельности" республика вновь признана абсолютным лидером в России. Как отмечают авторы исследования, лидирующее положение Мордовии обеспечивается в первую очередь высокой результативностью инновационной деятельности. Так, доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составила 28,3%, что более чем втрое превышает среднее значение по России в целом", — говорится в сообщении.

Мордовия также отличается и заметным уровнем новизны выпускаемой продукции: среди производимых товаров (работ, услуг) к категории новых для рынка относятся 7,2% (для сравнения, среднероссийская величина не достигает и 1%).

Врио главы Мордовии Владимир Волков считает, что дальнейшее развитие республики, а значит, и улучшение жизни людей можно обеспечить только продолжая настойчиво модернизировать все основные отрасли экономики. "Опора на создание инновационных производств и дальше будет нашим главным приоритетом", — отметил Волков, слова которого цитирует пресс-служба.

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