ШАНХАЙ, 19 июн — РИА Новости. Минфин РФ видит необходимость диверсификации инструментов и источников заимствований в условиях санкций, в том числе за счет облигаций в юанях, однако это должен быть постоянно действующий инструмент, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Нужно диверсифицировать наши инструменты и источники заимствований. Мы видим, как развивается ситуация с политикой в ряде стран, которые пытаются ограничить нашу деятельность в области долгового финансирования. Поэтому мы считаем, что диверсификация возможностей России в области заимствований — это правильное направление нашей работы", — сказал Силуанов журналистам.

Минфин России уже давно обсуждает с китайскими властями возможность размещения на внутреннем российском рынке ОФЗ в юанях для инвесторов из Поднебесной. Тема обсуждалась и на прошедшей в понедельник встрече глав минфинов России и Китая. Силуанов напомнил, что на предыдущих встречах коллеги из китайского Минфина заявляли, что никаких препятствий для этого нет, однако речь шла о коротких заимствованиях — до трех лет. Российские власти же рассчитывают на постоянно действующий механизм, который позволит создать ориентир для аналогичных корпоративных заимствований.

"Создавая бенчмарк стоимости заимствований для российских эмитентов и китайских инвесторов, мы тем самым можем содействовать развитию корпоративных заимствований на китайском рынке. Целый ряд компаний уже заимствует", — сказал он.

"Это должен быть не разовый выпуск, как это было в прошлый раз, когда китайцы купили полмиллиарда долларов США в эквиваленте наших российских облигаций, а это должна быть постоянно действующие объемы заимствований в бумагах РФ", — подчеркнул Силуанов.

Китайские инвесторы в 2015 году приобрели российские ОФЗ на сумму 50-60 миллиардов рублей. Однако, как сообщал глава Минфина, для постоянного участия инвесторов из Китая на российском рынке требуется снятие ряда ограничений на вывоз капитала из этой страны.

Минфин России планировал выпуск ОФЗ в юанях в прошлом году и заложил такую возможность в законе о бюджете на текущий год, однако реализовать эти планы пока не удалось. По словам Силуанова, глава китайского минфина на встрече в понедельник выразил заинтересованность в предложениях российской стороны.