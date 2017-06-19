Силуанов рассказал о расходах бюджета в 2018 году

ШАНХАЙ, 19 июн — РИА Новости. Минфин РФ планирует сохранить запланированный номинальный объем расходов бюджета РФ на 2018 год, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Объем расходов мы оцениваем примерно на том же уровне, что что и в трехлетке (в законе о бюджете на 2017-2019 годы — ред.), объем доходов во многом будет определятся размером дивидендов, которые наши компании заплатят. А это солидная цифра. Это более 400 миллиардов рублей всего", — сказал Силуанов.

Дефицит бюджета РФ на следующий год, по его словам, составит, как и планировалось ранее, около 2% ВВП. "Если смотреть объем наших расходных обязательств и объем доходов, то — около 2% так и получится", — добавил он.

Действующий закон о бюджете предполагает постепенное снижение дефицита бюджета на 1 процентный пункт ежегодно: с 3,2% ВВП в 2017 году до 2,2% ВВП в 2018 году и до 1,2% ВВП в 2019 году. При этом ранее власти одобрили поправки в бюджет на текущий год, согласно которым дефицит бюджета снижен до 2,1% ВВП.

Доходы бюджета на 2018 год прогнозируются в действующем законе на уроне 14,029 триллиона рублей, расходы — 16,04 триллиона рублей.