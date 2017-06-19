Посол Бразилии объяснил, почему Petrobras не участвует в сделке ОПЕК+

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Посол Бразилии в России Антонио Салгадо говоря о возможности присоединения страны к соглашению ОПЕК+ заявил, что крупнейшая нефтяная компании страны Petrobras не может участвовать в сделках, которые регулируют цены на нефть.

"Добыча нефти в Бразилии подчинена рыночной логике. Petrobras, конечно, государственная компания, но акции принадлежат и частным инвесторам, равно как и торгуются на Нью-Йоркской бирже. По правилам, по которым работает эта компания, ей запрещено участвовать в соглашениях, которые каким-то образом устанавливают цены на нефть", — заявил посол в интервью РИА Новости.

Petrobras является крупнейшей бразильской нефтегазовой компанией, которая контролируется государством. В среднем компания добывает более 2 миллионов баррелей нефти в день. В 2014 году компания оказалась в центре коррупционного скандала, когда стало известно, что несколько ее функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от контракта, в дальнейшем средства использовались для подкупа политиков и должностных лиц.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходится на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.