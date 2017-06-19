Филиппины подпишут договор с "Росатомом" по ядерной энергии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министр энергетики Филиппин Альфонсо Куси в ближайшее время посетит РФ, чтобы подписать соглашение с госкорпорацией "Росатом" в области мирного использования ядерной энергии, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Карлос Соррета.

"Министр энергетики Филиппин, два его заместителя, а также его ассистенты прибудут для подписания межправительственного соглашения с "Росатомом" касательно мирного использования ядерной энергии. Это что касается ближайшего времени", — сказал Соррета.

При этом он подчеркнул, что Манила рассматривает энергетику в качестве одного из ключевых направлений сотрудничества с Москвой. Как отметил посол, промышленность Филиппин требует огромного количества электроэнергии, и на сегодняшний день ее импорт составляет порядка 90%.

"Собственных источников энергии у нас крайне мало. В основном это природный газ, гидроэлектростанции. В связи с этим у России мы закупаем очень много угля, нефти и газа", — отметил высокопоставленный дипломат.

Посол информировал, что президент страны Родриго Дутерте дал поручение изучить возможности ядерной энергетики.

"Россия, как нам известно, является лидером в области использования мирного атома. Это важно для нашей экономики и развития нашей промышленности, так как стоимость электроэнергии на Филиппинах очень высока", — заявил посол.

Даже с учетом того, что цены на нефть идут на спад, электричество на Филиппинах все равно стоит дорого, констатировал Соррета. "Таким образом, энергетика – одна из ключевых сфер нашего сотрудничества с РФ", — заключил он.

Президент Филиппин Родриго Дутерте в преддверии своего майского визита в Москву пригласил российский бизнес инвестировать в энергетику страны и участвовать в нефтедобыче.

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