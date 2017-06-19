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Экономика

Для самолета Sukhoi Superjet в 2017 году изготовят более 70 двигателей

10:2719.06.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фотоСамолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЛЕ БУРЖЕ (Париж), 19 июн — РИА Новости. Более 70 российско-французских авиадвигателей SaM146 для пассажирских самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) изготовят в России в 2017 году на рыбинском предприятии "ОДК-Сатурн", сообщил РИА Новости в первый день работы авиасалона Бурже-2017 представитель Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК). Двигатель SaM146 представлен на стенде ОДК в рамках выставки Paris Air Show 2017.

Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"На сегодня поставлено свыше 250 двигателей SaM146, порядка 200 находятся в эксплуатации. В 2016 году было произведено и реализовано 48 двигателей. Производственный план на 2017 год предполагает поставку в АО "Гражданские самолеты Сухого" ("ГСС", входит в ОАК) 72 силовых установок",- сказал собеседник агентства.

​Двигатель SaM146 сертифицирован по нормам EASA и АР МАК и с 2011 года находится в коммерческой эксплуатации в составе самолета SSJ100. Сегодня он поднимает в воздух авиалайнеры 15 операторов как в России ("Аэрофлот", "Якутия", "Ямал", "ИрАэро", "Газпром авиа" и другие авиакомпании), так и в других странах – в частности, в Мексике, Ирландии, Таиланде (Королевские военно-воздушные силы). SaM146 доказал свою высокую надежность в ходе эксплуатации в Мексике в условиях высокогорья и при экстремально низких температурах Якутии. Суммарная наработка парка российско-французских силовых установок SaM146 составляет более 620 тысяч летных часов.

SaM146 – интегрированная силовая установка, включающая двигатель и мотогондолу с реверсивным устройством. Поставки SaM146 и все услуги по послепродажному обслуживанию осуществляет компания PowerJet (совместное предприятие, основанное на принципах равноправного партнерства Safran Aircraft Engines и ПАО "ОДК – Сатурн"). Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" отвечает за разработку и производство вентилятора и компрессора низкого давления, турбины низкого давления, общую сборку двигателя SaM146 и его испытания, а Safran Aircraft Engines – за компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, коробку агрегатов, САУ и интеграцию силовой установки.

Максимальная наработка в часах зафиксирована у одного из двигателей авиакомпании "Якутия" – она составляет более 7 800 летных часов. Максимальная наработка в циклах – у двигателя, эксплуатирующегося в Interjet — более 6 400 летных циклов. Показатель надежности вылета по расписанию по двигателю составляет 99,9%. Результат достигается, в том числе, благодаря специальному проектированию лопаток вентилятора, переднего конуса и всей проточной части, что обеспечивает высокую степень защиты и устойчивости к попаданию посторонних предметов. Эксплуатационные показатели SaM146 превышают среднестатистические для этого класса двигателей.

На сегодняшний день создано и сертифицировано по российским и европейским нормам четыре модификации двигателя SaM146: 1S17 и 1S18 для моторизации самолетов SSJ100-95B, SSJ100-95LR и SSJ100 B100, соответственно, а также 1S17С и 1S18С для моторизации различных VIP-версий SSJ100 (корпоративных и правительственных).

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