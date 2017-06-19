ОДК выходит на мировой рынок комплектующих для авиадвигателей

ЛЕ БУРЖЕ (Париж), 19 июн — РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") выходит на международный рынок в качестве поставщика комплектующих для широкой номенклатуры деталей и узлов коммерческих гражданских авиационных двигателей, сообщил журналистам в понедельник в первый день работы авиасалона в Ле Бурже генеральный директор ОДК Александр Артюхов.

Комплектующие, которые выпущены ОДК для авиадвигателей гражданского назначения крупнейших мировых производителей, представлены на стенде холдинга в рамках проходящего в Ле Бурже международного авиационно-космического салона Paris Air Show 2017.

"Мы развиваем новое направление в структуре нашего бизнеса и открыты для сотрудничества с зарубежными партнерами. Интеграция в мировую систему поставщиков комплектующих гражданских двигателей позволит эффективнее использовать производственный потенциал холдинга. В целях реализации данного проекта проведена колоссальная работа по подготовке и сертификации производства, формированию системы менеджмента качества мирового уровня", — сказал Артюхов.

Он сообщил, что выпуск комплектующих уже развернут на двух предприятиях ОДК: уфимском ПАО "УМПО" и рыбинском ПАО "ОДК – Сатурн". Производство сертифицировано в соответствии с международными стандартами. Предприятия одобрены в качестве поставщиков определенной номенклатуры деталей для двигателей, выпускаемых лидерами мирового авиационного двигателестроения.

"В настоящее время решаются задачи по увеличению объемов выпуска, а также по расширению номенклатуры выпускаемых деталей", — отметил гендиректор ОДК.