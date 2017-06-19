Опытный авиадвигатель для самолета МС-21 испытают на попадание льда и птиц

ЛЕ БУРЖЕ (Париж), 19 июн — РИА Новости. Опытный авиадвигатель ПД-14 для новейшего самолета МС-21 будут в 2017 году испытывать на попадание в него льда, града и птиц, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Объединенной двигателестроительной корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") в первый день работы авиасалона Ле Бурже.

"На 2017 год запланированы еще целый ряд специальных испытаний, в том числе испытания на попадание посторонних предметов, в том числе льда, града, крупных и мелких птиц, ресурсные испытания", – сказал представитель ОДК.

По его словам, ОДК находится на этапе сертификации двигателя ПД-14, и результаты выполняемых работ принимаются сертифицирующим органом.

"Процедура сертификации базового двигателя ПД-14 как по российским, так и по международным стандартам начата и идет в соответствии с установленными сроками. 2018 – 2019 годы – тот временной ориентир, когда ПД-14 будет обладать и российским сертификатом Росавиации, и сертификатом EASA", — сказал представитель ОДК.