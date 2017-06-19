Вопрос о рейтинговом агентстве БРИКС требует обсуждения, считает Силуанов

ШАНХАЙ, 19 июн — РИА Новости. Вопрос о создании рейтингового агентства стран БРИКС требует дополнительного обсуждения, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Рассматривали вопрос о создании рейтингового агентства. Здесь мнения разошлись", — сказал Силуанов журналистам по итогам встречи.
"Нужно создавать единое агентство для пятерки стран БРИКС, но оно будет работать только во внутренней пятерке, а нам нужно иметь рейтинги мировые, чтобы привлекать инвесторов мировых, с мировым именем. Для наших внутренних инвестиций, облигаций, которые будут выпускать корпораты, финансовые институты, можно будь использовать признание рейтинговых агентств, созданных в нашей стране", — сказал Силуанов.
"Если мы говорим о страновой оценке, оценке наших выпусков национальных бумаг для международных инвесторов — то это требует мировых рейтингов. Договорились о более подробном изучении этого вопроса", — сообщил он.