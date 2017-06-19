ОДК произвела 12 опытных двигателей для самолета МС-21

ЛЕ БУРЖЕ (Париж), 19 июн — РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") произвела первые 12 опытных авиадвигателей ПД-14 для новейшего самолета МС-21, на которых сейчас проводятся сертификационные испытания, сообщил РИА Новости в понедельник представитель корпорации в первый день работы авиасалона в Ле Бурже.

"В настоящее время ОДК проводит комплексные испытания двигателя ПД-14, которые проводятся на основе сертификационного базиса. Работы ведутся строго в соответствии с графиками. Необходимое количество двигателей для проведения испытаний изготовлено — на сегодня 12 единиц", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в течение 2015-2017 годов были проведены первый и второй этапы летных испытаний двигателя в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ во всем диапазоне высот, скоростей полета и режимов работы двигателя. По результатам испытаний подтверждена работоспособность двигателя и его систем в условиях, приближенных эксплуатации. Летные испытания будут продолжены в этом году.

Испытания должны завершиться в 2019 году.