Минфин ожидает спроса на российские евробонды со стороны американцев

ШАНХАЙ, 19 июн – РИА Новости. Минфин РФ скоро начнет размещение евробондов на 3 миллиарда долларов, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. По его словам, Минфин рассчитывает на интерес к бумагам со стороны западных инвесторов, прежде всего — американцев, несмотря на возможное расширение санкций США против РФ и связанные с этим сложности, с которыми могут столкнуться западные держатели российских долговых бумаг.

"Как правило, такими инвесторами являются инвесторы из известных западных компаний, в первую очередь, американских. Посмотрим. Надеемся, что и в этот раз при осуществлении заимствований эти инвесторы проявят интерес к нашим бумагам", — сказал глава Минфина РФ, отвечая на вопрос о возможных покупателях евробондов РФ в текущем году.

Министерство в 2017 году планирует разместить евробонды общим объемом 7 миллиардов долларов, в том числе продать новые бумаги на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги некоторых старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда долларов.

"Кстати, скоро выпустим наши 3 миллиарда", — отметил министр.

Отвечая на вопрос о возможном приобретении российских евробондов китайскими инвесторами, Силуанов сообщил, что специально Минфин инвесторов из КНР не приглашал. "Специально не приглашали", — сказал он.

Сенат США в четверг одобрил законопроект, которым, в частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Также предлагается рассмотреть возможность распространения ограничений на суверенный долг РФ.

"Закон пока не принят. Он одобрен только нижней палатой", — напомнил Силуанов. "Там было поручение рассмотреть возможность распространить ограничения на долговые обязательства РФ. Посмотрим, как будут дальше развиваться события", — добавил министр.