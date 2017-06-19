СМИ: МЭР предлагает дифференцировать дивиденды госкомпаний

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минэкономразвития разработало дифференцированный подход к дивидендам: для тарифных монополий, для госкомпаний с большими инвестпрограммами и для госбанков, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника. Министр экономического развития Максим Орешкин подтвердил газете, что такие предложения обсуждаются в министерстве.

На 2016 год норматив по дивидендам госкомпаний был установлен на уровне 50% по МСФО или РСБУ (большей из двух величин), но многие добились исключений.

Первое направление — дивиденды тарифных монополий. Сейчас тариф должен покрыть издержки инвестпрограммы. Минэкономразвития предлагает в тариф добавлять и дивиденды. Второе направление — дивиденды госкомпаний с большими инвестпрограммами, на которые госкомпании ссылаются, добиваясь снижения дивидендов. Минэкономразвития предлагает независимую оценку инвестпрограмм.

Госдума рассматривает правительственный законопроект о технологическом и ценовом аудите инвестпроектов монополий, отмечает газета. Изначально законопроект был не против заниженных дивидендов, а против завышенных тарифов. По нему инвестпрограммы правительство должно утверждать с учетом мнения независимых экспертов.

Монополии обязаны предоставить всю необходимую информацию. Ссылки на коммерческую тайну не принимаются, а если есть государственная тайна, то аудит должны проводить эксперты, имеющие доступ к ней. При этом экспертов должна выбрать сама компания. В Госдуме есть возражения, что такой аудит затормозит инвестиции, отметил замминистра экономического развития Николай Подгузов. Однако он считает, что такой аудит позволяет экономить миллиарды, а то и десятки миллиардов рублей: если компания сэкономила деньги, она может увеличить и планку по дивидендам. Технологический и ценовой аудит не связан с дивидендами, но их можно впоследствии увязать, ссылается газета на чиновника.

Дивиденды госбанков будут зависеть от нового норматива достаточности капитала. Минэкономразвития и ЦБ сейчас работают над ним. Дивиденды не должны выплачиваться, когда капитал ниже этого ориентира, а любая прибыль, которая делает капитал выше ориентира, должна выплачиваться в виде дивидендов, даже если дивиденды составят большую часть прибыли, рассказал Орешкин. Каким будет этот ориентир, он не сообщил.

Крупнейшие госбанки РФ, Сбербанк и ВТБ, не стали комментировать эти инициативы. В Россельхозбанке же изданию заявили, что из-за больших дивидендов капитал не будет увеличиваться, что негативно влияет на развитие бизнеса и рост активов.