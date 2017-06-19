Директора АФК "Система" просят Путина вмешаться в спор с "Роснефтью"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Независимые члены совета директоров АФК "Система" 15 июня направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой обратить внимание на "тревожную ситуацию", связанную с иском "Роснефти" и ее дочерней "Башнефти" к АФК на 170,6 миллиарда рублей, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на копию письма.

Письмо подписали экс-глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке, экс-еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон и основатель консалтинговой Meade Hall Патрик Кланвильям. Источник газеты, близкий к совету директоров, подтвердил направление письма. В АФК отказались от комментариев.

В мае "Роснефть" подала иск, обвинив АФК, владевшую "Башнефтью" до 2014 года, в нанесении ущерба при реорганизации компании. После подачи иска котировки акций АФК на Московской бирже обрушились на 37%, а ущерб акционеров "Системы" и ее структур в результате падения капитализации составил 143 миллиарда рублей, указывают члены совета директоров.

Иск, по их мнению, ударил не только по АФК, но и по российскому инвестклимату, "существенно повысив уровень восприятия рисков и снизив предсказуемость российской бизнес-среды". Независимые директора считают иск "Роснефти" "необоснованным и иррациональным", поскольку в нем от АФК требуют "компенсации за обычные корпоративные процедуры", предусмотренные законами РФ, и рассчитывают требования в иностранной валюте, "обосновывая финальную сумму падением курса рубля". Иск "демонстрирует стремление отдельных госкомпаний продолжить распространять свое влияние на экономику и бизнес-климат в России, не считаясь с методами и последствиями своих действий", говорится в письме. Это ведет к снижению конкуренции на внутреннем рынке, ослаблению доверия инвесторов к экономике РФ и, "как следствие, к снижению необходимых России инвестиций".

"Независимые директора, наверное, действуют в интересах АФК "Система", потому что, если бы они действовали в интересах "Башнефти", наверное, никаких писем бы и не писали",— заявил "Коммерсанту" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. "Публичная позиция независимых директоров чрезвычайно уязвима, потому что экономическое содержание иска в том, что АФК, делая вид, что она является собственником, просто высасывала "Башнефть" самым что ни на есть циничным и абсолютно беззастенчивым способом",- добавил он.

Президента РФ авторы письма просят "содействовать в урегулировании спора", выражая надежду на "справедливое судебное разбирательство". Они отмечают, что "стандарты корпоративного управления АФК являются одними из самых высоких в РФ", и указывают, что во время владения контрольным пакетом "Башнефти" АФК стремилась внедрить их и в нефтекомпании. Как замечают члены совета директоров, реорганизацию одобрило абсолютное большинство акционеров "Башнефти", и ее условия и обстоятельства анализировались авторитетными инвестбанками, в том числе Sberbank CIB и Merrill Lynch. Директора пишут, что за время владения АФК контрольным пакетом "Башнефти" налоговые выплаты нефтекомпании в бюджеты всех уровней выросли втрое, до 1 триллиона рублей, а капитализация увеличилась в 7,8 раза.

Схожее обращение к Путину 6 июня направила Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ; объединяет крупные инвестфонды). В нем председатель совета директоров АПИ, глава фонда Prosperity Capital Александр Бранис просит рассмотреть "целесообразность обращения на указанную ситуацию внимания государства и задействования механизмов взаимодействия с подконтрольными компаниями и деловым сообществом", что способствовало бы внесудебному разрешению спора.

Источник издания, знакомый с ситуацией, отмечает, что взыскание огромной компенсации с АФК может повредить акционерам, входящим и в структуры "Роснефти", и в "Систему", поэтому предложение АПИ "целесообразно". При этом собеседники газеты отмечают, что на практике от подобных обращений обычно немного толку.

Обращение независимых директоров АФК "выглядит более правильным с точки зрения поведения бизнеса", отмечает партнер адвокатского бюро A2 Михаил Александров. Например, просьба менеджмента "Системы" была бы воспринята как попытка заступиться за одну из сторон, а так это выглядит как просьба обратить внимание власти на проблему, замечает он. Но в публичном поле президент всегда дистанцируется от подобных вопросов, указывая, что "решение принимает суд", напоминает юрист. По мнению господина Александрова, данное обращение может запустить "какие-то неформальные процессы", ведущие к досудебному решению спора.