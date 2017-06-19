ЦСР предложил весомо сократить срок давности для имущественных преступлений

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Эксперты Центра стратегических разработок предлагают радикально сократить срок давности привлечения к ответственности по имущественным преступлениям, говорится в докладе ЦСР "Проблема правоохранительного давления на бизнес: ложные посылки и бесперспективные предложения".

По их мнению, предложения об экономической амнистии в РФ, выдвигаемые некоторыми экспертами, не окажут существенного влияния на бизнес-климат. В докладе отмечается, что под экономической амнистией авторы этой идеи обычно понимают не амнистию по отдельным составам, ассоциирующимся с предпринимательской деятельностью, а установление моратория на криминализацию или проверки каких-либо экономических действий, совершенных до определенного момента.

"Несмотря на кажущуюся логичность, в этом подходе есть две фундаментальные проблемы. Большая часть давления на низовом и среднем уровне связана не с преследованием за "старые", а с привлечением к ответственности за "новые" действия. В такой конструкции всегда остается возможность для переописания события как не имеющего отношения к предпринимательской деятельности и экономической активности", — говорится в докладе.

"Таким образом, существенного влияния на общий климат эта мера не окажет" – считают эксперты ЦСР.

По их мнению, для имущественных преступлений, возможно, имеет смысл радикально сократить сроки давности привлечения к ответственности в случаях, когда подозреваемый не скрывался.

"Имеет смысл обсудить вопрос о сокращении таких сроков до двух-трех лет. Если за это время потерпевший не обнаружил ущерб и не обратился в правоохранительные органы, мы не можем считать этот ущерб настолько значительным для пострадавшего, чтобы задействовать машину уголовного правосудия", — говорится в докладе.