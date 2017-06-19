Нефть дешевеет на данных о росте числа буровых установок в США

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Нефть дешевеет в понедельник утром, так как инвесторы продолжают реагировать на данные об увеличении количества буровых установок в США, опубликованные американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.16 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,32%, до 47,22 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,38% — до 44,80 доллара за баррель.

Как сообщила в пятницу Baker Hughes, по итогам завершившейся 16 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на 6 штук, или на 0,65%, до 933 единиц. Число нефтяных буровых установок увеличилось при этом на 6 штук, или на 0,8% — до 747 единиц, газодобывающих — на одну, или на 0,54%, до 186 штук. В годовом выражении число буровых выросло на 509 штук, или более чем в 2,2 раза.

Эти данные могут предоставить разнонаправленные идеи для трейдеров. Так, по словам старшего рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенны (Greg McKenna), которое приводит агентство, при увеличении числа нефтяных установок в США уже рекордные 22 недели подряд темп роста их количества снижается.

С другой стороны, как сообщает агентство Франс Пресс, стоимость нефти опускается вследствие перенасыщения рынка "черного золота", вызванного ростом добычи в США, который компенсирует усилия ОПЕК по сокращению добычи.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.