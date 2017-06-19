Посол Италии в России посетит Екатеринбург с деловой миссией

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини в рамках поездки в Екатеринбург 19 и 20 июня встретится с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым и мэром города Евгением Ройзманом, сообщили РИА Новости в посольстве Италии в РФ.

В поездке деловой миссии, организованной агентством ICE в Москве, примут участие также представители 20 итальянских предприятий, работающих в сферах строительства, логистики и ряде других областей.

"Свердловская область – одна из самых открытых в РФ к иностранным инвестициям и представляет интересные инвестиционные возможности для итальянских компаний. Главным мероприятием деловой миссии будет инвестиционный форум "Италия встречает Урал", запланированный на 20 июня, в рамках которого состоятся деловые встречи между итальянскими и российскими компаниями", — сообщили в посольстве.

"В ходе миссии посол посетит электростанцию ЭНЕЛ (компания управляет двумя станциями в регионе – это крупнейшая итальянская инвестиция в России) и выступит с лекцией на тему итало-российских отношений в Уральском Федеральном Университете. Посол встретит также врио губернатора Свердловской области, господина Куйвашева, и главу Екатеринбурга, господина Ройзмана", — заявили в пресс-службе посольства.