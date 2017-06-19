"Лукойл" и "Роснефть" участвуют в крупном нефтяном тендере в Мексике"

МЕХИКО, 19 июн — РИА Новости. Первый тендер второго раунда продажи прав на разработку нефтяных месторождений состоится в понедельник в Мексике с участием сразу двух российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", сообщила национальная комиссия по углеводородам латиноамериканской страны.

Дочерняя компания "Лукойла" — LUKOIL International Upstream Holding — будет участвовать в тендере индивидуально, а также в составе консорциума с итальянской ENI. Если у "Лукойла" уже есть опыт участия в подобных торгах в Мексике, то "дочка" "Роснефти" компания LLC RN-Shelf South участвует в тендере впервые.

"Лукойл" и "Роснефть" поборются в составе 26 претендентов из 15 стран за право разработки 15 нефтяных блоков на мелководье Мексиканского залива, расположенных в нефтяных провинциях Тампико-Мисантла, Веракрус и Куэнкас-дел-Сурэсте.

Среди других участников — такие известные мировые игроки нефтяного рынка, как Chevron, ConocoPhillips, Pemex, Repsol, Shell, Total.

По оценке мексиканской стороны, выставленные на тендер блоки имеют предварительную оценку перспективных запасов почти в 1,6 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.