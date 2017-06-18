В агентстве по инвестициям рассказали о проблемах ТОР на Дальнем Востоке

ХАРБИН (Китай), 18 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Нехватка кадрового потенциала осложняет развитие Территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, заявил РИА Новости генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Леонид Петухов.
По его словам, для решения этого вопроса министерство экономического развития создало специальное агентство по развитию человеческого капитала, "задача которого совершенно бесплатно переселять и переобучать сотрудников, которые нужны конкретным инвесторам".
Он подчеркнул, что на данный момент режимы ТОР на Дальнем Востоке довольно хорошо развиты и постоянно совершенствуются, концепция их создания основана на мониторинге лучших условий для инвестиций по всему миру, в том числе в Китае, Сингапуре, США, Малайзии, Индонезии.