В агентстве по инвестициям рассказали о проблемах ТОР на Дальнем Востоке

ХАРБИН (Китай), 18 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Нехватка кадрового потенциала осложняет развитие Территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, заявил РИА Новости генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Леонид Петухов.

"Есть проблема с кадрами, на Дальнем Востоке живет 6 миллионов человек на 6 миллионов квадратных километров", — сообщил Петухов, отвечая на вопрос о сложностях развития ТОР в настоящий момент.

По его словам, для решения этого вопроса министерство экономического развития создало специальное агентство по развитию человеческого капитала, "задача которого совершенно бесплатно переселять и переобучать сотрудников, которые нужны конкретным инвесторам".

Он подчеркнул, что на данный момент режимы ТОР на Дальнем Востоке довольно хорошо развиты и постоянно совершенствуются, концепция их создания основана на мониторинге лучших условий для инвестиций по всему миру, в том числе в Китае, Сингапуре, США, Малайзии, Индонезии.