В Азербайджане усилят контроль за торговлей и производством

Вид на Баку со смотровой площадки. Архивное фото

Вид на Баку со смотровой площадки. Архивное фото

БАКУ, 17 июн – РИА Новости, Вугар Гасанов. Власти Азербайджана усиливают контроль за деятельностью в сфере торговли и производства с целью налогообложения, следует из сообщения пресс-службы президента Азербайджана.

"Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева утверждены "Порядок ведения учета доходов и расходов в сфере оптовой торговой деятельности с целью налогообложения" и "Порядок ведения учета доходов и расходов в сфере производственной деятельности с целью налогообложения", — сообщает пресс-служба.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным указом актов президента, нормативно-правовых актов кабинета министров, проконтролировать исполнение, в течение пяти месяцев проинформировать президента.

"Министерству по налогам поручено обеспечить контроль над серьёзным соблюдением налогоплательщиками требований обоих порядков, утвержденных настоящим указом, решить другие вопросы, вытекающие из указа", — уточняется в сообщении.