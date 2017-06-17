В Азербайджане усилят контроль за торговлей и производством

БАКУ, 17 июн – РИА Новости, Вугар Гасанов. Власти Азербайджана усиливают контроль за деятельностью в сфере торговли и производства с целью налогообложения, следует из сообщения пресс-службы президента Азербайджана.
Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным указом актов президента, нормативно-правовых актов кабинета министров, проконтролировать исполнение, в течение пяти месяцев проинформировать президента.
"Министерству по налогам поручено обеспечить контроль над серьёзным соблюдением налогоплательщиками требований обоих порядков, утвержденных настоящим указом, решить другие вопросы, вытекающие из указа", — уточняется в сообщении.