Санкции Запада ускорили процесс сближения России и Китая, отметил Путин

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Санкции Запада укрепили сотрудничество России и Китая, а сближение с Поднебесной началось гораздо раньше, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

"Мы достаточно давно использовали данный подход (укрепление сотрудничества с Китаем), и так называемые санкции, введенные Западом, просто ускорили продвижение этого процесса. Кроме этого, у нас есть проект развития Транссибирской магистрали, Байкальской железной дороги, и все это прекрасно сочетается с проектом "Шелкового пути". Да и в целом у нас очень гармоничные отношения (с Китаем), полные взаимоуважения", — ответил Путин на вопрос Стоуна, не привели ли западные санкции к тому, что Россия сблизилась с Китаем.