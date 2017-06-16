Российские фермеры должны поблагодарить Обаму за санкции, заявил Путин

ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Российские фермеры должны сказать спасибо администрации бывшего президента США Барака Обамы за санкции в отношении РФ: они позволили ввести ответные меры, которые вывели российский аграрный сектор в авангард, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

"Наше сельское хозяйство должно сказать спасибо администрации Обамы. Благодаря их мерам, мы приняли контрмеры, которые в основном относились к рынку сельского хозяйства. И благодаря этим мерам, мы смогли наладить наше производство в регулярном формате… В прошлом году был рекордный урожай зерна и других зерновых. Я знаю, вы любите Россию, и я рад сообщить, что Россия стала первой в мире по экспорту зерна", — сказал Путин.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.