Минтранс проведет проверку "ВИМ-авиа" из-за срыва чартерной программы

ИРАКЛИОН (Крит, Греция), 16 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство транспорта России проведет проверку в отношении авиакомпании "ВИМ-Авиа" в связи со срывом программы чартерных перевозок и накажет виновных, заявил РИА Новости министр транспорта Максим Соколов.

Он участвовал во встрече сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

"ВИМ-Авиа" скорректировала свое расписание, в частности, сократила чартерную программу, чтобы решить проблему с массовыми задержками своих рейсов. Глава Росавиации Александр Нерадько в начале июня объяснял проблемы авиакомпании тем, что она не рассчитала своих возможностей, более чем втрое нарастив пассажиропоток за первые пять месяцев 2017 года. Сам перевозчик объяснял задержки рейсов поздним прибытием самолетов с техобслуживания.

На вопрос, будут ли приняты какие-либо меры к "ВИМ-Авиа", Соколов ответил: "Конечно". "Меры надо принимать на холодную голову. Проведем проверку, выясним причины и накажем виновных", — сказал глава Минтранса.

По его словам, с регулярными рейсами у компании проблем нет, скоро будут решены и все проблемы с чартерными перевозками. "Если мы говорим о регулярных рейсах "ВИМ-Авиа", то здесь проблем быть не должно. Все регулярные рейсы уходят в целом по расписанию, с минимальными задержками. Если о чартерных – то действительно компания задержала ремонт ряда самолетов, и в этом случае под сокращение, естественно, попали чартерные программы – это международная практика", — отметил Соколов.

По его словам, сейчас получены все самолеты с ремонта и техобслуживания. "Ждут поставки новых самолетов в компанию – в ближайшее время, до конца июня, планируются поставки пяти Boeing 777. После этого ситуация полностью стабилизируется, в том числе и по чартерным перевозкам", — сказал министр.