Налоговый маневр: Банк России испугался холодного лета

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Совет директоров Банка России в пятницу проявил единогласную осторожность, снизив ставку только на 0,25 процентного пункта, до 9%. На величину шага повлияли не ужесточение политики ФРС США или угроза новых санкций, а плохая погода в начале лета, из-за чего не только ухудшилось настроение россиян, но и подорожали овощи и фрукты.

А если лето будет холодным, урожай — низким, и реализуются внешние риски, то регулятор и вовсе может взять паузу в смягчении политики, предупредила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается в целом этого года, нам пока сложно сказать, как отразится плохая погода… Тем не менее, мы учитываем эти риски при принятия нами решений — это краткосрочные риски", — заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Инфляция в России замедлилась, но еще неустойчиво закрепилась около 4%, инфляционные ожидания населения в мае, хотя и обновили исторические минимумы, однако все еще остаются на повышенном уровне, сказала глава ЦБ. Поэтому денежно-кредитная политика останется умеренно жесткой еще длительное время.

Осторожность прежде всего



По словам Набиуллиной, важно сформировать доверие всех участников экономики к способности ЦБ обеспечить инфляцию вблизи 4% в течение длительного времени. "Поэтому наш подход к снижению ключевой ставки останется взвешенным и осторожным", — сказала она.

Нерискованный подход Банка России разделил Минфин. "Сегодняшнее решение, с одной стороны, стало отражением продолжающегося снижения инфляционных ожиданий, с другой стороны, в свете неопределенности, связанной с внешними факторами, сохранение осторожного подхода обеспечит закрепление этого позитивного тренда", — прокомментировал решение ЦБ министр финансов Антон Силуанов.

ЦБ остается верен консервативной денежно-кредитной политике, это легло в основу принятия решения, согласны аналитики.

"Регулятор отмечает, что динамика инфляции сохраняется, но есть вызовы со стороны продовольственной инфляции и к ней — достаточно чувствительные инфляционные ожидания. Для того, чтобы закрепить инфляцию вблизи 4%, необходимо дальше следовать этой консервативной денежно-кредитной политике", — считает аналитик "Нордеа банка" Денис Давыдов.

"С одной стороны, сохраняется потенциал снижения, с другой стороны — достаточно четкий перечень тех рисков, на которые ЦБ будет смотреть в дальнейшем при принятии решения по ставке. ЦБ на текущий момент заботит задача удержания инфляции в 4%, для достижения этой цели сегодняшний шаг укладывается в общую логику", — полагает главный аналитик ING Дмитрий Полевой.

По мнению зампреда СДМ-банка Эдуарда Лушина, на данный момент Банк России полностью следует объявленным приоритетам, логика его решений достаточно понятна и предсказуема — решение регулятора о снижении ставки на 25 базисных пунктов полностью оправдано, ЦБ сохраняет аккуратный и осторожный подход, не допуская резких движений.

Налоговый маневр сужает пространство для ставки



Аналитики накануне заседания ожидали снижения ключевой ставки, интрига сохранялась лишь насколько. Многие экономисты видели основания для шага в 0,5 процентного пункта не только из-за фактора инфляции: курс рубля стабилизировался, а экономика вернулась к росту.

"Мы думали, что снижение будет на 50 базисных пунктов, для нас это решение было сюрпризом. Мы ожидали более сильных шагов от ЦБ, нам кажется, что имеет смысл несколько ускорить снижение ставки для того, чтобы в конце текущего — начале следующего года иметь больше возможности для маневра. Сейчас такими медленными шагами ЦБ сужает себе пространство для маневра по борьбе с инфляцией", — считает аналитик "Юникредит банка" Артем Архипов.

Неожиданным решение ЦБ стало и для аналитиков "Ренессанс капитала", которые также ожидали снижения на 50 базисных пунктов. По их мнению, ЦБ был в основном обеспокоен потенциальными рисками продовольственной инфляции, динамикой инфляционных ожиданий, влиянием на инфляцию налогового маневра и рисками ужесточения санкций, которые усиливают неопределенность на среднесрочную перспективу.

Многие аналитики указывают, что Банк России обращает внимание на последствия от обсуждаемого правительством налогового маневра.

"ЦБ, судя по всему, опасается повышения ставки НДС. Хотя окончательная конструкция налогового маневра после 2018 года пока неясна, мы считаем, что комментарий ЦБ косвенно указывает на то, что регулятор считает повышение НДС вполне вероятным шагом", — говорит главный аналитик Альфа-банка Наталия Орлова.

"Мы по-прежнему полагаем, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку, и к концу года она будет составлять около 8%. Однако потенциальное ужесточение санкционного режима и впервые упомянутые риски из-за возможного проведения налогового маневра могут заставить нас незначительно повысить прогноз по ключевой ставке на конец года", — отмечает аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

Снижение продолжится



Банк России в этом году проведет еще четыре заседания совета директоров по процентной политике. Набиуллина традиционно не стала обозначать потенциал снижения ставки до конца текущего года, ограничившись фразой, что "масштаб не изменился в целом".

При этом действия Банка России пока укладываются в прогнозы аналитиков по ключевой ставке. Главный сигнал рынку с пресс-релиза — это то, что сохраняется возможность для снижения ставки, полагает Архипов из Юникредит банка. По его мнению, ЦБ понимает, что текущий уровень ставки достаточно высок.

"ЦБ намекнул, что во втором полугодии видит еще одну возможность для смягчения политики. Решение о дальнейшем снижении ставок будет зависеть от рубля, инфляции и геополитики. Мы ожидаем, что ключевая ставка составит 8,25% на конец 2017 года и 7,5% — в третьем квартале 2018 года", — прогнозируют аналитики "Ренессанс капитала".

Полевой из ING не берется предсказать, когда ЦБ возьмет паузу по ставке и будет ли делать это вообще. "Мы по-прежнему нацелены на 8-8,25% в декабре 2017 года. Наш базовый прогноз предполагает одну паузу в октябре из-за возможного ускорения инфляции выше 4% в первом квартале 2018 года из-за завершения соглашения ОПЕК+, принятия бюджета на новую трехлетку. Но траектория движения ставки будет зависеть от поступающих данных, как ЦБ недвусмысленно заявлял", — пояснил он.

Более оптимистична Орлова из Альфа-банка. По ее прогнозу, ставка достигнет 7,5% уже в конце 2017 года, при этом на июльском и сентябрьском заседаниях Банк России может снизить ставку с шагом в 50 базисных пунктов. "В то же время мы считаем, что ближе к концу года из-за внешних рисков решение о понижении ставки будет приниматься более осторожно", — заключила она.