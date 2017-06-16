"Аэрофлот" отверг обвинения в отсутствии индексации зарплат сотрудников

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" отверг обвинения Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) в неиндексации зарплат сотрудникам; с января 2017 года компания проиндексировала зарплаты своим работникам, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Ранее президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов заявил, что профсоюз предлагает проиндексировать зарплаты сотрудникам "Аэрофлота" на 38%. По его словам, компания не проводила индексацию зарплат в течение пяти лет и это уровень накопленной инфляции.

"Аэрофлот" опровергает голословное обвинение президента ШПЛС Игоря Дельдюжова. Индексация заработной платы работников ПАО "Аэрофлот" 1 января 2017 года была проведена в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным договором ПАО "Аэрофлот", — сообщили в перевозчике.

При этом, добавили в компании, соответствующий приказ прошел процедуру учета мнения представительного органа работников "Аэрофлота".

В перевозчике отметили, что с 2012 года производили индексацию зарплат сотрудников трижды: в 2013 году — на 5,5%, в 2016 году произведено адресное повышение заработной платы, при этом ее рост у члена летного экипажа в среднем составил 4,4%, инструктора — 4,7%; в 2017 году повысили зарплату на 4,7%. "В 2014 и 2015 году повышение заработной платы не производилось в связи с отрицательным финансовым результатом от основной деятельности (убыток по отчетности МСФО)", — напомнили в "Аэрофлоте".

"В ПАО "Аэрофлот" согласно п.4.2 коллективного договора тарифная ставка по тарифным группам изменяется один раз в год при наличии финансовых средств в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции при разработке федерального годового бюджета по потребительской корзине", — подытожила компания.