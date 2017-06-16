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Экономика

Матрешки и сладости: российские производители завоевывают китайский рынок

18:0416.06.2017
(обновлено: 18:20 16.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь. Архивное фотоНа церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ХАРБИН (Китай), 16 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Российский Дальний Восток и северо-западные провинции Китая имеют успешный и взаимовыгодный опыт соседства и сотрудничества на протяжении долгих десятилетий. Новые межправительственные проекты и соглашения ещё больше объединяют жителей приграничных регионов двух стран и увеличивают их влияние друг на друга. Такие мероприятия, как проходящее в Харбине IV российско-китайское ЭКСПО, позволяют предпринимателям найти новые пути развития, а простым обывателям — понять быт и пристрастия соседей.

Презентация смартфона YotaPhone 2 в России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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На российско-китайском ЭКСПО в Харбине представили YotaPhone 3

Выставка проходит в международном выставочно-спортивном центре города Харбин провинции Хэйлунцзян с 15 по 19 июня, с российской стороны в ней принимают участие более 60 компаний и 13 регионов. Главными регионами-партнёрами харбинского ЭКСПО этого года стали Челябинская область и южно-китайская провинция Гуандун.

Российские товары в последние годы все активнее завоевывают китайский рынок, а совместное проведение такой крупной выставки, как ЭКСПО, способствует налаживанию контактов и постепенному продвижению товаров не только в приграничных районах, но и вглубь обеих стран.

Производители с Дальнего Востока активно стремятся выйти на китайский рынок, так как продвижение товаров в центральных и западных российских регионах осложнено высоким уровнем конкуренции, а также территориальной удаленностью.

Российско-Китайский ЭКСПО-2017
© Фото предоставлено пресс-центром Лесопромышленного комплекса России
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Несмотря на обилие новинок, последних разработок техники и презентаций амбициозных проектов, больше всего внимания было обращено к стендам с продуктами питания, напитками и предметами бытового пользования.

Китайские потребители доверяют российским производителям, и это было заметно по обилию товаров, представленных на различных стендах. Чаще всего российские компании сами презентуют свою продукцию, пытаясь самостоятельно напрямую выйти на китайский рынок. Однако большая часть товаров представлена на площадках китайских предприятий, которые выбирают и закупают их на территории России, а после продвигают в разных регионах КНР.

Сладости в радость

В последние годы в Китае набирает популярность выпечка, десерты, сладости разных стран мира. Что-то китайцы могут делать сами, но из-за недостаточно высокого качества местных ингредиентов муку, сахар и специи приходится импортировать.

Шоколад Аленка. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Косарева
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Как сообщали организаторы выставки, в этом году на стендах представлено особенно много муки российских фирм, которая стала пользоваться высокой популярностью как при оптовых, так и при розничных покупках.

Как рассказала участница выставки из Благовещенска, китайские покупатели чаще всего останавливают свой выбор на печенье, вафлях, пряниках. Конфеты и шоколад для китайского потребителя, по её словам, слишком сладкие, поэтому пользуются наименьшим спросом.

Для стимулирования интереса к своей продукции в Китае российские производители пытаются соблюсти пожелания потребителя и создать товары, ориентированные специально на тот или иной сегмент рынка, к примеру, выпускать кондитерские изделия со сниженным количеством сахара.

Ещё одним популярным российским продуктом, несомненно, является мёд, и особенно — мёд из дальневосточного региона. Самым любимым сортом у китайцев считается белый липовый, но российские компании расширяют ассортимент, и чаще всего новые продукты получают признание.

Флаги Китая и России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Компания из Благовещенска, выпускающая экологически чистые продукты, привезла на выставку крем-мёд с добавлением разнообразных таежных ягод, и по словам представителя компании Татьяны, здесь бесспорным фаворитом является мёд с облепихой и голубикой.

Фаворит выставки

Нескончаемый поток людей наблюдался у стендов с российским мороженым, которое, по словам поставщиков, имеет постоянный успех на китайском рынке, к примеру, его можно найти во многих магазинах Харбина.

Как рассказала представитель китайской компании по импорту российского мороженого, бизнес идёт очень активно, а ассортимент постоянно наращивается.

Чайное мороженое
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Любимым видом российского мороженого в Китае на протяжении долгого времени остаётся обычный пломбир, из-за того что в нем много молока и нет добавок.

По словам собеседницы агентства, китайский потребитель высоко ценит российскую молочную продукцию и с большим доверием относится к различным молочным продуктам.

Матрешки и хохлома

Российские традиционные сувениры также представлены на выставке. По словам менеджера одной из компаний по производству сувениров с хохломской росписью из Нижегородской области, несмотря на широкий ассортимент, наиболее популярным сувениром десятилетиями остаётся матрёшка. И если раньше китайским покупателям было неважно, купить произведенный в России сувенир или же сделанный в КНР, то сейчас все больше покупателей стремятся приобрести матрешек, созданных и расписанных именно в России.

Также у китайского потребителя популярны предметы посуды с традиционной русской росписью, бижутерия с миниатюрой, платки, вазы.

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