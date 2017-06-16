Борисов: якутская "Стратегия-2030" согласована с федеральными ведомствами

ЯКУТСК, 16 июн — РИА Новости. Проект стратегии социально-экономического развития Якутии на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года получил одобрение Минэкономразвития РФ, сообщил РИА Новости глава Якутии Егор Борисов.

"Получено согласование от министерства экономического развития РФ на проект "Стратегии-2030" Якутии. При этом положительные заключения на проект дали МИД, Минтруд, Минвостокразвития, МЧС, Минздрав, Минкультуры, Минспорт России. Ключевым приоритетом стратегии развития нашей республики является развитие местного производства, малого и среднего бизнеса, создание конкурентоспособных перерабатывающих производств с длительными технологическими цепочками", — сказал Борисов.

Проект стратегии теперь должен пройти утверждение в Госсобрании (Ил Тумэне) республики.

В пресс-службе главы и правительства Якутии добавили, что Республика Саха (Якутия) заняла первое место в опубликованном на днях "рейтинге готовности регионов РФ к будущему", составленном Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. В рейтинге по комплексу параметеров оценивается качество стратегического управления на региональном уровне, в частности, по длительности планирования инновационной активности.

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